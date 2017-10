Mas adverteix que ni la CUP ni l'ANC presideixen el Govern de la Generalitat

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha advertit que ni la CUP ni l'ANC presideixen el Govern i que qui ha de decidir com respon el requeriment del Govern central és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ho ha dit en una entrevista de Tv3 aquest divendres recollida per Europa Press després que la CUP hagi remès una carta a Puigdemont en la qual li demana la proclamació de la república catalana, en la mateixa línia que es va expressar aquest dijous l'ANC, que va demanar la declaració d'independència davant la manca de diàleg per part de l'Executiu central.

Mas ha reconegut que la convocatòria d'eleccions a Catalunya es va plantejar en algun moment com una opció possible i s'ha mostrat convençut que les eleccions vindran i que la principal "batalla" del Govern és que siguin de caràcter constituent, encara que ha apuntat que la violència és un factor nou amb el qual ningú no hi comptava.



Càrrec de representació

Ha negat que hagi plantejat presentar-se a unes eleccions, encara que ha matisat que sí li agradaria exercir un càrrec de representació a l'exterior en una eventual república catalana, lluny de les funcions executives.

"Si creiem que la independència és simplement proclamar la república és que no coneixem la realitat", ha sentenciat, i ha afegit que Catalunya s'enfronta a un os dur de rosegar i que costa molt incidir en l'opinió internacional.

Ha demanat que no es qüestioni el compromís dels líders del procés sobiranista perquè s'estan enfrontant a penes de presó, inhabilitacions i multes, i ha considerat que els terminis "no són la millor companyia perquè posen molta exigència".