Brussel·les descarta una nova fase de negociació del Brexit per la manca d'avenços

El negociador en cap de la Unió Europea (UE) per al Brexit, Michel Barnier, va afirmar que no recomanarà als caps d'Estat i de Govern dels Vint-i-set començar la segona etapa de negociació, centrada en la futura relació amb el Regne Unit, per la falta d'avenços en la primera fase. «No estic en situació, donat l'estat actual de les coses, de proposar al Consell Europeu la setmana que ve obrir les discussions de la futura relació», va explicar el francès en una roda de premsa al final de la cinquena ronda de negociacions sobre la sortida del Regne Unit de la UE.

La primera etapa de les converses se centra en els drets dels ciutadans, la frontera irlandesa i l'acord financer entre Londres i Brussel·les. Els caps d'estat i de govern dels països que romandran a la UE havien previst que a l'octubre s'haurien aconseguit prou progressos i podria començar el debat sobre la futura relació entre la UE i el Regne Unit, però les negociacions han anat a un ritme més lent de l'esperat.

«Aquesta setmana hem treballat amb un esperit constructiu, hem aclarit certs punts, però no hem fet grans passos endavant», va assegurar. De fet, va constatar que les converses sobre l'acord financer es troben en un «impàs extremadament preocupant».

«En el seu discurs de Florència, May va afirmar que el Regne Unit complirà els compromisos adoptats com a membre de la UE i aquest és un compromís important. Aquesta setmana, però, el Regne Unit ens ha dit que encara no estava preparat per precisar aquests compromisos. Per tant, no hi ha hagut negociació sobre aquest tema», va afegir. Així, el negociador va reconèixer que s'han acontentat «amb discussions tècniques, útils, però tècniques».

Per la seva banda, el ministre britànic per al Brexit, David Davis, va confiar que els caps d'Estat i de Govern dels països que seguiran a la Unió donin llum verd a l'inici de la segona etapa de les converses durant la cimera europea del 19 i 20 d'octubre, malgrat les declaracions de Barnier.

«Espero que els líders dels Vint-i-set proporcionin a Michel els mitjans per explorar formes d'avançar», va afirmar, i va destacar que passar a la segona fase interessa tant al Regne Unit com al club comunitari. Sobre la possibilitat que no s'arribi a un acord amb Brussel·les, el ministre britànic va afirmar que el seu Govern ha d'estar preparat per a opcions alternatives.