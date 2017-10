La CUP demana per carta a Puigdemont que proclami ja la república

La CUP ha enviat una carta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, on pressiona perquè respongui al requeriment del govern espanyol de Mariano Rajoy que la república està ja proclamada. Per als anticapitalistes, declarar la independència "és el mandat dels més de dos milions de persones que, malgrat l´ofensiva amenaçadora, judicial i repressiva de l´Estat, van dir ´sí´" a l´1-O. La CUP retreu a Puigdemont que al ple del dia 10 va "perdre una oportunitat", però sobretot avisa que "no entendran que la resposta al requeriment del president Rajoy no se situï en els termes del mandat popular que va assumir el dimarts: el del respecte a l´exercici del dret a l´autodeterminació que es va expressar a les sofertes urnes del passat 1 d´octubre". "Només a través de la proclamació de la república serem capaços de respectar el que la majoria va expressar a les urnes", ha dit, tot afegint que, en un context com l´actual, si l´Estat pretén "seguir aplicant l´article 155 i ens volen seguir amenaçant i emmordassant, que ho facin amb la República ja proclamada".

La posició de la CUP és molt clara. No vol cap altra resposta a Rajoy que no passi per expressar que la república independent s´ha proclamat a Catalunya. Per als anticapitalistes és necessari que així sigui per "situar Catalunya com un actor disposat a tutelar els drets civils i polítics de la població encara greument amenaçats", possibilitar "la generació d´esperances inexistents al si de l´Estat espanyol de les autonomies, no només per a les catalanes del Principat, sinó per al conjunt dels Països Catalans i la resta de pobles de l´Estat". "Només així podrem fer que la intervenció d´actors internacionals es faci a partir de que se´ns reconegui com a subjecte polític", remarquen a la seva carta.

I és que la CUP creu que si no es respon a Rajoy que a Catalunya es proclama la república, "suposaria avalar totes i cadascuna de les seves amenaces, el seu menyspreu i la seva repressió, i suposaria tornar al redós de la legalitat constitucional espanyola amb el qual la majoria social va resoldre trencar". "L´Estat, el seu poder judicial, el seu poder militar i policial, però, sobretot, els partits polítics que, en els darrers dies, s´han mostrat absolutament contraris a permetre el dret a l´autodeterminació, sumen una majoria reforçada al Congrés Espanyol i estan disposats a seguir negant-nos drets i llibertats, emparats en una Constitució Espanyola deslegitimada i sabent que tenen els poders econòmics i la UE al seu costat", avisen a la missiva.

És per tot això que els anticapitalistes deixen clar que "la resposta al requeriment de l´Estat ha de ser clara: si la mediació internacional ens portés a haver de suportar el desplegament policial i militar, a dur-nos a tribunals amb acusacions gravíssimes, que comportin altes penes de presó i multes impagables; si la mediació tolerés que hi ha hagi més de 900 persones ferides per voler simplement votar i, a canvi, tan sols demana a l´Estat que obri una ponència al Congrés per valorar la reforma de la Constitució espanyola, sense cap garantia que aquesta generi nous marcs de respecte pels drets civils i polítics, també de les minories; si és així, si la mediació internacional ha de servir per això, ja podem donar per tancada l´esperança en aquesta mediació internacional".

Segons la CUP, Catalunya seguirà de moment "sense suports internacionals, sense grans riqueses naturals, i sense uns poders econòmics que donin suport", però demana a Puigdemont aprofitar per seguir "amb la gent i amb les seves esperances i amb tota la seva dignitat". I per fer-ho, exigeix aquesta proclamació de la república i aquesta resposta a Rajoy.