El delegat del govern assegura que hi haurà més detencions pels fets de València

El delegat del govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, va assegurar ahir que hi haurà més detencions per les agressions durant la manifestació nacionalista i d'esquerres del 9 d'Octubre, i remetran a Fiscalia informació complementària sobre aquests fets. Moragues, que va fer aquestes declaracions als periodistes després de presidir l'acte per commemorar la festivitat de la Mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, va assegurar que la investigació «continua oberta».

Respecte a la persona que es va detenir dimecres per la seva suposada implicació en les agressions de grups d'ultradreta a manifestants nacionalistes i d'esquerra durant la manifestació vespertina del dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, va indicar que està «en llibertat amb càrrecs» després de prestar declaració. Segons Moragues, la investigació «continua oberta» i el cas «està judicialitzat».