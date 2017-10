El govern presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei catalana d'associacions de cànnabis

El govern espanyol ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Associacions de Consumidors de Cànnabis, segons ha decidit el Consell de Ministres d'aquest divendres. L'executiu espanyol demana la suspensió automàtica d'aquesta norma, aprovada el 28 de juny al Parlament. Per l'executiu espanyol, aquesta llei vulnera les competències exclusives de l'Estat, i més concretament, la competència en matèria de legislació penal, les bases i la coordinació general de la sanitat, així com la legislació sobre productes farmacèutics, la seguretat pública i les relacions internacionals per afectar els convenis internacionals subscrits per l'Estat.

A més, el govern espanyol considera que l'Executiu català no té competències per a l'aprovació d'una norma amb aquest contingut i que no pot emparar-se ni en el dret d'associació, ni en la protecció dels consumidors, ni en la protecció de la salut i que "tracta de donar emparar legal a activitats que estan tipificades com a delicte en el Codi Penal".

La llei regula que les entitats consumidores han de ser sense ànim de lucre, que s'autoabasteixin i distribueixin el cànnabis entre els seus membres -tots majors d'edat- i que en fomentin el consum en l'àmbit privat, sigui amb finalitat lúdica o terapèutica. La norma va ser fruit d'una ILP que va recollir més de 50.000 signatures i va obtenir el suport de JxSí, Cs, PSC, CSQP i la CUP, i el vot contrari del PP.