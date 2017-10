L'huracà Ofèlia avança cap a Europa amb vents de 150 quilòmetres per hora

L'huracà de categoria 1 Ofèlia prossegueix el seu lent rumb cap a Europa amb vents màxims sostinguts de 90 milles, que equivalen a 150 quilòmetres per hora, va informar ahir el Centre Nacional d'Huracans (NHC).

Els meteoròlegs preveien ahir un lent moviment cap al nord-est, seguit per un altre de més ràpid cap a l'est-nord-est avui divendres i demà dissabte.

Ofèlia es mou a 2 milles per hora (4 km/h) en direcció nord-nord-est i es trobava, ahir, a 1.145 quilòmetres al sud-oest de l'arxipèlag portuguès de les Açores, que podria vorejar aquest proper diumenge.

Així doncs, podria passar aquest cap de setmana entre les Açores i el també arxipèlag lusità de Madeira per dirigir-se posteriorment cap a Irlanda, on podria arribar com a huracà dilluns que ve, i arribar posteriorment al nord del Regne Unit el proper dimarts convertit ja en una tempesta tropical.