El PP avisa que Rajoy 'actuarà amb força' per evitar el 'cop d'estat' a Catalunya

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha avançat aquest divendres que el govern de Mariano Rajoy aturarà "amb força" el que considera un "cop d´estat" contra la democràcia espanyola, i disposa de "mesures suficients" per a fer-ho.

En una entrevista a Antena 3, Hernando ha afirmat que primer cal "esperar" a veure la resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requeriment del president espanyol, Mariano Rajoy, i després s´activaran "mesures que no passen només pel 155", però que no ha concretat, perquè "el que no és pot fer és explicar als dolents com actuaran els bons".

Segons Hernando, cal anar "pas a pas" amb un procediment que "malgrat les crítiques i l´ansietat d´alguns ha funcionat", perquè ara hi ha "unitat dels constitucionalistes" amb el suport del PSOE i de Cs a l´executiu espanyol. "Hem de caminar tots junts i és el que farem", ha dit.

El portaveu parlamentari del PP ha insistit que "l´estat de dret té moltíssims mecanismes" per evitar "que ningú esquarteri Espanya ni mutili els drets dels ciutadans que viuen a Catalunya a ser espanyols i Europeus".