Subhasten per 20 milions la casa on va morir Picasso

La residència de Mougins, al sud de França, on el pintor malagueny Pablo Picasso va passar els últims anys de la seva vida i on va morir el 1973, va ser subhastada ahir i adjudicada a un financer neozelandès per una mica més de 20 milions d'euros, segons van informar ahir mitjans locals.

Batejada com Mas de Nôtre Dame de Vie, la casa va ser adjudicada pel preu de sortida en la subhasta, que estava organitzada per la immobiliària holandesa R365, filial del grup de subhastes Christie 's, i que va portar-se a terme al Tribunal de Gran Instància de Grasse.

El comprador de l'immoble va ser Rayo Withanage, un home de negocis neozelandès d'origen singalès, fundador de la inversora immobiliària BMB.