Almenys 540 empreses han tret la seu social de Catalunya des de l'1-O

Almenys 540 empreses han deixat Catalunya i s'han traslladat a altres punts d'Espanya des del referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre. La majoria d'aquestes empreses, 533, ho van fer entre els dies 9 i 11 d'octubre, segons les dades del Col·legi de Registradors d'Espanya que es van fer públiques ahir.

El nombre podria ser superior perquè la xifra de l'11 d'octubre, l'últim dia disponible, inclou dades de les províncies de Barcelona i Girona, però no de les demarcacions de Tarragona i Lleida.

En sentit contrari, des de l'endemà després del referèndum, el dilluns 2 d'octubre, han traslladat el seu domicili social a Catalunya 22 empreses, cosa que deixa un saldo negatiu de 518 empreses.

La majoria de sortides –212– es va produir el dia 9 d'octubre, jornada prèvia a la sessió del Parlament en què s'esperava la declaració unilateral d'independència. Pel que fa al 10 d'octubre es van registrar 177 trasllats de seu, mentre que l'endemà se'n van comptabilitzar 144, encara que per a aquell dia només hi ha dades de Barcelona i Girona, i no de Tarragona i Lleida, segons les mateixes dades del Col·legi de Registradors d'Espanya. En els dies previs, els canvis de seu van ser molt reduïts: un trasllat el 3 d'octubre; dos, el 5 d'octubre; i quatre, el 6 d'octubre.

Finalment, cal destacar que la immensa majoria de les compa-nyies que han abandonat Catalunya per anar a altres punts de l'Estat espanyol, 501 de 540, tenia la seva seu social a Barcelona.

D'altra banda, la situació política a Catalunya i la incertesa que es genera ja és un dels motius que comencen a fer-se a notar en una lleu devallada del sector hoteler i de la restauració en aquest mes d'octubre a Barcelona.

Segons va explicar ahir TV3, el sector de la restauració hauria tingut una davallada de fins al 30 % aquest mes per la situació política a Catalunya, el debat del model turístic de la ciutat i pels atemptats que es van produir a les ciutats de Barcelona i Cambrils.

Pel que fa a les agències de viatges, aquests dies festius han presentat unes xifres similars a les d'altres anys pel que fa a reserves turístiques i hoteleres. D'igual manera, segons va explicar ahir TV3, el gremi d'hotelers parlaria d'un cert alentiment de reserves amb una ocupació aquest mes d'octubre fins al 10% inferior que el mateix mes de l'any passat. Unes xifres, malgrat tot, que es presenten molt aviat per poder avaluar l'impacte.

Precisament, el Gremi d'Hotelers de Barcelona va dirigir recentment una circular interna als seus associats perquè els seus responsables transmetessin al seu torn tranquil·litat als turistes davant la situació política. Encara que la circular anava dirigida a responsables d'hotels de la ciutat, alguns d'ells la van distribuir també entre els turistes que s'allotgen aquests dies als seus hotels.