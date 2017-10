Escalada de tensió entre kurds i iraquians per la zona de Kirkuk

La tensió entre els governs de l'Iraq i de la regió autònoma del Kurdistan iraquià han augmentat a causa de la disputa per Kirkuk (nord-est), després que els kurds rebutgessin lliurar als iraquians una part de la província que tenen ocupada des del 2014.

Milers de combatents armats de les tropes kurdes peixmergues han estat desplegats a la província de Kirkuk per «defensar a qualsevol preu» dels possibles atacs de les forces iraquianes i de milícies xiïtes Multitud Popular a l'àrea, va assegurar una font del Govern de la regió del Kurdistan iraquià.

«Milers d'unitats de peixmergues armats es troben ara en les seves posicions al voltant de Kirkuk. La seva ordre és defensar-la a qualsevol preu», va dir en un tuit Hemin Hawrani, assessor del president kurd, Massud Barzani.

De fet, la policia iraquiana ja ha pres el control de dues zones al sud de la província de Kirkuk després de la retirada dels peixmergues, va revelar el comandant de la Policia federal iraquiana Samir al Yaburi. Les forces de la brigada 106, una de les unitats de les tropes kurdes, «es van retirar –va assegurar– de les localitats de Taz i Bashir», a uns 30 quilòmetres al sud de Kirkuk i habitades per la minoria turcmana xiïta.

Va afegir que el primer ministre de l'Iraq, Haidar A Abadi, ha decidit «congelar» l'avanç de les forces iraquianes cap Kirkuk durant les pròximes 48 hores a causa d'un «diàleg amb la part kurda» per resoldre la crisi en aquestes zones disputades que se situen entre Erbil –capital del Kurdistán– i Bagdad. Aquests territoris, entre els quals hi ha la ciutat de Kirkuk i voltants, així com Diyala, Saladí i zones de la província de Nínive, estan ocupats per les tropes kurdes des que van expulsar el grup gihadista Estat Islàmic (EI) el 2014, encara que administrativament pertanyen a Bagdad.

Però Kirkuk, ciutat rica en petroli, s'ha convertit en el centre de la tensió entre els dos governs, sobretot després del referèndum d'independència celebrat el setembre pels kurds iraquians: Bagdad ha anunciat la seva intenció d'administrar l'extracció de cru dels seus pous.

Aquestes 48 hores de «diàleg» són les que Al Abadi ha donat com a ultimàtum a Erbil per lliurar Kirkuk a les autoritats iraquianes. Però les unitats peixmergues han rebutjat lliurar l'urbs. El primer ministre kurd, Nechirvan Barzani, ha afirmat que estan «preparats per a un diàleg constructiu» i va fer una crida a la comunitat internacional per «intervenir i prevenir una nova guerra a la regió».