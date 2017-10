Juncker rebutja fer de mediador perquè crearia «més caos» a la UE

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va assegurar ahir que si Catalunya s'independitzés d'Espanya, altres regions europees també ho farien, i va afegir que l'Executiu comunitari no actua com a mediador en aquesta situació perquè es crearia «més caos» en la Unió Europea (UE). «Si Catalunya es converteix en [un Estat] independent, altres [territoris] farien el mateix. Això no m'agrada», va afirmar el polític durant un diàleg ciutadà amb estudiants a la Universitat de Luxemburg.

L'exprimer ministre del Gran Ducat va afegir que no li agradaria tenir d'aquí a uns anys una Unió Europea de 98 països perquè ja és «prou difícil» amb Vint-i-set, però amb molts més «seria impossible».



Contactes amb Rajoy

Sobre les negatives de la CE per mediar, Juncker va explicar que si ho fes es crearia «molt més caos a la Unió Europea», i va recalcar que ell negocia només entre Estats membres del club comunitari. «Durant un quant temps, vaig demanar al president del Govern espanyol que prengués iniciatives perquè la situació a Catalunya no es convertís en el que és ara», va declarar. Juncker va comentar que tothom «intenta trobar la seva pròpia identitat a la seva pròpia manera i creu que aquesta identitat no pot viure en paral·lel amb les identitats d'altres persones».



Alemanya es manté inalterable

El Govern alemany va reiterar ahir el seu suport a la integritat d'Espanya i a la posició de l'Executiu espanyol que la crisi a Catalunya ha de resoldre's en el marc de la llei i la Constitució espanyoles, «renunciant a declaracions unilaterals d'independència il·legals».

«L'ordre constitucional, la unitat d'Espanya, han de mantenir-se, els drets i llibertats de tots els ciutadans han de quedar garantits i saludem la declaració del president del Govern espanyol al respecte», va declarar en una roda de premsa el portaveu de l'Executiu alemany, Steffen Seibert.