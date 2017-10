Planeta troba 'dolorosa' la decisió de traslladar la seu social a Madrid

El president del Grup Planeta, José Creuheras, assegura que la decisió de traslladar la seu social de Barcelona a Madrid ha estat "dolorosa". "Hem posat el nostre granet de sorra perquè Barcelona sigui la capital mundial de l'edició en llengua espanyola", ha declarat aquest dissabte en la roda de premsa de presentació del Premi Planeta 2017 posant com a arguments per al trasllat la situació "d'inseguretat jurídica" derivada del ple del Parlament del passat 10 d'Octubre.

Creuheras ha assenyalat que la via de solució ha de passar per el "diàleg" entre els mandataris polítics, però sempre amb "respecte de la llei". A més, veu amb bons ulls opcions com una comissió per a la reforma de la Constitució per a "resoldre el conflicte". El president de Planeta ha indicat, a més, que es mantenen on estan els centres de treball. Sobre una de les incògnites de l'any –si la pròxima gala es farà a Barcelona o Madrid -, Creuheras ha assegurat que la intenció és seguir fent l'entrega de premis a la capital catalana.

L'altra incògnita -qui presidirà la gala-, encara no està resolta. A falta de confirmació, no està clar que es repeteixi la foto d'autoritats de l'any passat on van figurar els Reis d'Espanya, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Fins al moment estan confirmats la presidenta del Congrés, Ana Pastor i, des de l'executiu català, s'assegura la presència del conseller de Cultura, Lluís Puig, i la del seu predecessor en el càrrec i actual conseller d'Empresa, Santi Vila.

En l'àmbit literari, s'ha destacat que s'ha batut un nou rècord d'obres presentades, amb un total de 634 novel·les. Pel que fa a les deu obres finalistes, hi ha de tots els gèneres però amb predomini de la novel·la històrica i la novel·la social contemporània.