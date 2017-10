Quines possibilitats té ara Puigdemont?

Què ha de passar perquè s'apliqui a Catalunya l'article 155 de la constitució?

En realitat, l'article 155 ja s'està aplicant, des del mateix moment que el govern espanyol ha enviat un requeriment a Carles Puigdemont «a l'empara» d'aquest article.



Què ha de decidir Puigdemont aquest cap de setmana?

El Consell de Ministres va aprovar dimecres passat fer dos requeriments encadenats a Puigdemont. Primer, que aclareixi si ha declarat la independència. I, en cas afirmatiu, que faci marxa enrere i es desdigui de tot.



Quan ha de respondre Puigdemont?

Al primer requeriment, abans de les deu del matí de dilluns que ve. Al segon, abans de dijous que ve a la mateixa hora.



Quin és exactament el primer requeriment?

Què «confirmi si alguna autoritat de la Generalitat de Catalunya ha declarat la independència de Catalunya i/o si la seva declaració del 10 d'octubre davant el ple del Parlament implica la declaració d'independència, al marge de si aquesta es troba en vigor o no».



Puigdemont pot donar una resposta ambigua?

El requeriment aclareix que «qualsevol contestació diferent d'una simple resposta afirmativa o negativa es considerarà confirmació».



Pot contestar que no sense mentir?

Pot argumentar que el Parlament no ha declarat la independència, que el document signat pels parlamentaris dimarts a la nit no és un document oficial de cap «autoritat de la Generalitat», i quant al discurs, que no conté les formes verbals «declaro» o «proclamo».



Què passa si confirma, o no desmenteix, que s'ha produït la declaració?

En aquest cas se'l requereix que «pel President i el Govern de la Generalitat es revoqui o ordeni la revocació» de la declaració d'independència, «ordenant el cessament de qualsevol actuació dirigida a la promoció, avanç o culminació del denominat procés constituent».



Com afecta això el Parlament?

La segona part del requeriment és extensiva al Parlament en tots els seus requisits, i és Puigdemont qui ho haurà de comunicar a la presidenta i a la Mesa. Però només en el cas que abans hagi admès que s'ha declarat la independència.



Quan ha d'haver revocat la declaració i els seus efectes?

Abans de dijous que ve a les 10 del matí Puigdemont ha de comunicar que tant el Govern com el Parlament han procedit al «compliment íntegre» del requeriment.



Què passa si no satisfà cap d'aquests requeriments?

En aquest cas, el govern espanyol «proposarà al Senat l'adopció de les mesures necessàries per al compliment per part de la comunitat autònoma [de Catalunya] de les seves obligacions constitucionals» tal com preveu el famós article 155 de la constitució.



Quines mesures preveu exactament l'article 155 de la constitució?

El text de l'article 155 no entra en detalls ni estableix límits, només parla de «les mesures necessàries», de manera que serà el Senat, a proposta del Govern, el que aprovi les mesures i concedeixi al Govern més o menys marge de discrecionalitat. Fins i tot li podria donar carta blanca. Recordem que el PP té majoria absoluta al Senat.



Si s'aplica l'article 155, la Generalitat ha d'obeir el Govern espanyol?

L'article 155 diu expressament que «el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats» de la comunitat autònoma. No estableix cap mena de límits per a aquestes instruccions. Podrà donar ordres als comandaments dels Mossos, als caps del sistema educatiu, als del sanitari, a la presidenta i a la Mesa del Parlament, etc.



Què passa si Puigdemont respon que no s'ha fet cap declaració d'independència? S'atura el 155?

Si abans de dilluns a les deu del matí Puigdemont comunica al Govern que cap «autoritat de la Generalitat» no ha declarat la independència, i que el seu discurs de dimarts tampoc no ho va fer, el requeriment queda complert. Això no obstant, si el Govern considera que Puigdemont els enga-nya, i té proves o indicis que sí que s'ha declarat la independència, pot enviar un nou requeriment que, en lloc de preguntar, ordeni directament el retorn a la «legalitat constitucional», estableixi un termini, i adverteixi que en cas d'incompliment adoptarà les «mesures necessàries» d'acord amb el 155.