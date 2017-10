Els santjoanencs ferits l'1-O rebran assessorament gratuït dimarts

El Col·legi d'Advocats de Manresa i l'Ajuntament de Sant Joan organitzen per a dimarts vinent una reunió adreçada als santjoanencs que van resultar ferits per les càrregues policials de l'1-o. El consistori i el Col·legi oferiran un servei gratuït d'assessorament per tal que, qui ho vulgui, pugui presentar denúncia. L'acte es farà a la sala de plens de l'Ajuntament, a les 8 del vespre. A Sant Joan, més d'una vintena de persones van requerir atenció mèdica i sanitària.