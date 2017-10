Turull és citat com a testimoni pel TSJC en el cas Forcadell

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat com a testimonis el conseller de Presidència, Jordi Turull, i els lletrats del Parlament Xavier Muro i Antoni Bayona, en la causa que investiga la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, per desobeir el Constitucional. La magistrada Maria Eugènia Alegret, que investiga tres querelles de la Fiscalia contra Forcadell i els membres de la mesa de JxS i CSQP per haver permès el debat i votació de resolucions independentistes, cita per al 24 d'octubre quatre nous testimonis. A més de Turull, que compareixerà per donar explicacions de la seva intervenció com a expresident del grup parlamentari de JxS, i els lletrats del Parlament.