«Jupiter's Moon», de l'hongarès Kornél Mundruczó, triomfa a Sitges

Jupiter's Moon, de l'hongarès Kornél Mundruczó, va alçar-se ahir amb el premi a la millor pel·lícula del 50è Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, mentre que la cinta de ciència-ficció Thelma, del noruec Joachim Trier, va aconseguir el premi especial del jurat.

Així ho va anunciar ahir en una roda de premsa el membre del jurat de la Secció Oficial, Gary Sherman, que va dir que Thelma s'emporta també el guardó al millor guió, que comparteixen Trier i Eskil Vogt, mentre que Jupiter's Moon, on el protagonista levita sobre la ciutat de Budapest, aconsegueix, a més, el de millors efectes especials.

Per la seva part, el públic va introduir l'única pel·lícula espanyola premiada en el palmarès, Matar a Dios, dels tarragonins Pintó & Caye (Alberto Pintó i Caye Casas), que també aconsegueixen el premi al millor curtmetratge amb R.I.P..

El jurat, que va votar per unanimitat la pel·lícula guanyadora, va reconèixer que van canviar les seves preferències ahir mateix, ja que la pel·lícula va ser de les últimes projectades.

«Ens va agradar la narració visual d'història, tan delicada i, sobretot, la valentia d'explicar un tema social des del gènere fantàstic», va comentar Sherman.

El director, per la seva part, va explicar després de conèixer el premi que la seva pel·lícula és una barreja, ja que «els gèneres purs» se li queden «buits».

Jupiter's Moon no és «ni ciència-ficció ni realista, però per descomptat el seu protagonista podria ser un àngel, així que és fantàstic, sobrenatural, però també és una critica a la societat», va dir.

També José Luis Guarner, que concedeix la crítica, va recaure ex aequo en la cinta brasilera As Boas Maneiras, de Juliana Rojas i Marco Dutra, i The Killing of a Sacred Deer, el salt al cinema de gènere del grec Yorgos Lanthimos.

La francesa Coralie Fargeat, que debuta en el llargmetratge amb Revenge, va aconseguir el premi com a millor directora, i a més s'emporta el premi Citizen Kane a la millor direcció novell.

La indonèsia Marsha Timothy va alçar-se amb el guardó a la millor interpretació femenina per l'«energia que ha transmès al seu personatge, motor de la història», a Marlina the Murderer in Four Acts, i Rafe Spall, millor actor per The Ritual.

Un palmarès «europeu» i «femení» del qual es va sentir orgullós el director del festival, ja que va assegurar que recull l'esperit del certamen i els seus esforços per canviar el tradicional masclisme del gènere.



Pel·lícules amb dones

«Hi havia moltes i molt bones pel·lícules de dones i amb dones», va dit el jurat, si bé l'única membre femenina, la productora Hattie Yu, va especificar que en cap cas es va valorar gènere o procedència, sinó que s'ha escollit «els millors».

El premi a la millor fotografia se'l va emportar Andrew Droz Palermo, per A Ghost Story, que també va alçar-se com la preferida del jurat jove.

La millor pel·lícula llatinoamericana va ser Madraza, de Hernán Aguilar (Blood Window), amb una menció especial a Isabel Sua, per As Boas maneiras, la millor europea, premi Meliés, Thelma, i la millor asiàtica la indonèsia, Marlina the Murderer in Four Acts.