L'ANC escull Agustí Alcoberro com a nou vicepresident i insta el Govern a assolir la república

El ple del secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va escollir ahir Agustí Alcoberro com a nou vicepresident de l'entitat, en substitució de Natàlia Esteve, que ha deixat el càrrec aquesta setmana. Alcoberro va ser l'encarregat de llegir un manifest de l'entitat, a través del qual l'ANC va insistir al Govern que ha de «tancar el més aviat possible el camí iniciat» cap a la república catalana. Alcoberro va ser escollit en primera votació per més de dos terços dels vots i va imposar-se a l'altra candidata, Àngels Folch. El plenari del secretariat nacional va celebrar-se a Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), un dels municipis on hi van haver càrregues policials l'1-O i des d'on van voler destacar el paper de la gent: «Gràcies a gent com la de Sant Cebrià de Vallalta vam votar, vam guanyar i ara amb els resultats a la mà proclamarem la independència». L'entitat va celebrar ahir el plenari per donar «escalf» als seus veïns i solidaritzar-se amb els ferits de l'1-O.