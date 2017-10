El primer ministre belga planteja la mediació només si falla el diàleg

El primer ministre belga, Charles Michel, va afirmar ahir que només es podria plantejar una mediació europea o internacional sobre la situació a Catalunya si fracassa el diàleg a Espanya. «Només si constatéssim un fracàs definitiu del diàleg s'hauria de preguntar-se la qüestió d'una mediació internacional o europea», va indicar Michel en una entrevista concedida al diari francòfon Le Soir i al flamenc De Standaard. Segons l'opinió del primer ministre belga, «el sentit comú vol que hi hagi diàleg».«Hi ha una guerra de nervis que s'ha d'aturar en un moment donat per obrir pas al diàleg polític», va comentar, tot recordant, a més, que la pròpia Comissió Europea ha sol·licitat diàleg per trobar una solució a la situació.

Tot i això, l'Executiu comunitari va rebutjar qualsevol petició per actuar de mediador entre el Govern espanyol i el regional de Catalunya, en considerar que aquesta situació es tracta d'un «assumpte intern» d'un Estat membre que ha de resoldre's segons l'ordre constitucional espanyol.

Per al polític, la crisi a Catalunya «posa a prova Europa». «És una crisi institucional i política en un país que posa en joc qüestions fonamentals, l'expressió d'un vot, opinions, l'ús de la força», va dir.