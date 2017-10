Moren quatre persones en un accident de trànsit a Molló

Quatre persones van morir ahir a primera hora del matí en un accident de trànsit a Molló (Ripollès). Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre va donar-se poc abans de 2/4 de 8 del matí, al punt quilomètric 0,5 de la GIV-5225. Es tracta d'una pista forestal que connecta Espinavell i Setcases (Ripollès).

L'accident va passar a la matinada però, com que és una zona allunyada del nucli urbà, els veïns no van trobar el cotxe fins a primera hora del matí. Els quatre ocupants del vehicle, dos nois i dues noies de les comarques barcelonines d'entre 29 i 35 anys, van morir en el sinistre. Arran de la incidència van activar-se nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers, entre les quals hi havia efectius del GRAE, i tres ambulàncies del SEM. Els joves viatjaven de Setcases a Espinavell i tenien previst passar la nit en aquest poble, ja que la família d'una de les víctimes hi té una casa.

La hipòtesi més probable de la causa de l'accident és que el vehicle es precipités per un marge d'uns 100 metres i anés a parar a la continuació de la pista forestal. Com a conseqüència de l'accident, els quatre ocupants del cotxe van morir.

L'avís el van donar uns veïns que caminaven per la zona a quarts de vuit del matí. El punt on va trobar-se el cotxe és a uns tres quilòmetres del nucli urbà d'Espinavell, i és una pista forestal en bon estat, que sol ser freqüentada per boletaires i excursionistes.

Segons l'alcalde de Molló, Joan Coma, no se sap «si es volien quedar més dies a Espinavell, però el que sí que sabem és que la nit de dissabte a diumenge tenien la intenció de quedar-se al poble». Coma també va explicar que la identificació va ser complicada, ja que les víctimes no portaven la documentació a sobre perquè se l'havien deixat a la casa, on esperaven passar la nit. El batlle també va confirmar que el vehicle estava matriculat a Sant Just Desvern.



Matinada negra

El de Molló no va ser l'únic accident mortal d'ahir. El conductor d'una motocicleta va morir ahir a la matinada després de patir un accident a la C-37 a Santa Maria de Miralles (Anoia). Segons va informar el Servei Català del Trànsit, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les onze de la nit que una motocicleta havia sortit de la via al punt quilomètric 52. El conductor i únic ocupant de la moto va resultar ferit crític.