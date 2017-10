El Premi a la Millor Pel·lícula: «El populisme se't pot menjar l'ànima»

El director de cinema hongarès Kornél Mundruczó va presentar al Festival de Cinema de Sitges Jupiter's Moon, una pel·lícula al·legòrica que tracta sobre les contradiccions de la societat i on adverteix dels perills del populisme, un «mal», va dir a Efe, que se't pot «menjar l'ànima».

«I quan ja no tenim ànima se'ns acaba la possibilitat d'estimar i deixem de reaccionar com a humans», va indicar el director en una entrevista amb Efe, duta a terme en el marc del 50è Festival de Sitges, que el reconeixerà aquest divendres amb el premi Màquina del Temps.

Amb guió de Kata Weber, amb la qual el director ja havia treballat a White God (2014), guanyadora d' Un certain regard a Canes, Jupiter's Moon parla de llibertat, d'«aixecar la mirada cap al cel», diu Mundruczó, però sobretot «és un reflex del moment històric que vivim, en què en la contradicció és on hi ha les explicacions». «I en aquesta pel·lícula hi ha moltíssimes contradiccions, totes les del món, sota el mateix paraigua del miracle», explica.

El director, que ja va tractar el tema sobrenatural en la seva pel·lícula Johanna, usa en aquesta ocasió un jove refugiat capaç de levitar per parlar de dilemes eterns, entre els quals, la capacitat d'empatitzar amb allò que és diferent, o simplement, de la por.