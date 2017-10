El president de Planeta apel·la al diàleg per resoldre el conflicte

El president del Grup Planeta, José Crehueras, va apel·lar ahir als polítics perquè «des del diàleg» i «amb respecte a la llei i des de la llei» intentin resoldre «el conflicte» que viu Catalunya, i va assenyalar en aquest sentit que cal explorar la via de la reforma de la Constitució.

«Vivim en una societat democràtica i madura i amb una democràcia forta que ha de ser la base per resoldre aquest conflicte», que hauria de fer-se «des del diàleg», va assegurar Crehueras després de confirmar la decisió del grup de traslladar la seva seu social i fiscal de Barcelona a Madrid.

Com a «reflexió personal», Creuheras va apuntar que «la base per resoldre aquest conflicte» ha de ser «la democràcia forta i madura en què vivim», «amb respecte a la llei i des de la llei».

«Hi ha un acord sobre la creació d'una comissió que pugui revisar la Constitució que obre una via que recomano, i apel·lo al diàleg i als polítics que intentin des d'aquest marc que fa mesos era impensable i que cal explorar i ens pot portar a la solució del conflicte», va subratllar.

El trasllat, que es va materialitzar fa dos dies, «va ser una decisió dolorosa» i que va considerar com a «definitiva», encara que no va descartar que en el futur «es pugui contemplar un altre canvi de circumstàncies».

«Les empreses», va dir, «necessiten marcs estables i regles del joc clares», si bé va recalcar que el grup «té molt en consideració tots els seus treballadors», i per això els seus centres de treball «seguiran on són», va subratllar Creuheras durant la presentació dels LXVI Premis Planeta, que es lliuraran avui a Barcelona. Creuheras va recalcar que ja van advertir que s'emportarien la seva seu social fora de Catalunya en cas que hi hagués una declaració d'independència.