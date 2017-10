Un sindicat dels Mossos d'Esquadra demana equiparació salarial entre cossos policials

Un Sindicat de Mossos d'Esquadra s'ha posicionat avui a favor que tots els cossos policials d'Espanya tinguin el mateix sou i que hi hagi «una equiparació real» entre ells, segons han fet públic a través d'un comunicat.

Després que el passat dia 6 d'octubre milers de policies i guàrdies civils de tot Espanya reivindiquessin a Madrid l'equiparació salarial dels agents dels dos cossos amb les policies autonòmiques, avui aquest sindicat ha asseverat que «per nosaltres, la feina de qualsevol policia té les mateixes obligacions, riscos, responsabilitats i torns rotatoris amb nocturnitat».

És per això que reclamen que «els complements salarials siguin iguals per a tots: de destí, judicis, especialitat, hores extres i un llarg etcètera. En aquest punt, el cos de Mossos surten perdent. Per tant, que hagi equiparació», apunten.

També demanden que un policia no hagi de treballar fins als 65 anys i que se li ofereixin opcions com «passar a segona activitat o jubilació anticipada, diguem-ne com vulguem».

Aquest sindicat dels Mossos entén que «és de justícia que un policia, sigui del cos que sigui, tingui aquesta opció. Mossos d'Esquadra, al costat d'un altre cos autonòmic, són els únics que no ho tenen. Que hagi equiparació», insisteixen.

D'altra banda, indiquen que «la llista de greuges entre cossos és molt més llarga i no és justa per a ningú» i agreguen que «davant d'una mateixa feina, un mateix risc i una mateixa responsabilitat, ha d'existir un mateix sou total i uns mateixos drets per a tots».

En el text, es queixen que en aquest moment «es qüestiona i ataca el cos dels Mossos d'Esquadra» i s'ofereixen a les diferents administracions públiques i a altres sindicats policials d'altres cossos «per treballar pels drets i sou de tots els policies».

A més, desmenteixen, com s'ha publicat en les últimes setmanes, que les seves nòmines siguin de 2.200, 2.400 o 2.600 euros mensuals i afirmen que «la nòmina habitual per a un agent de seguretat ciutadana, per a la immensa majoria, és d'aproximadament 1.800 euros». «Qui no digui això, menteix i intoxica», postil·len.

Tampoc deixen passar que: «som l'únic cos policial al qual actualment se'ns deuen gairebé 3 pagues» i conclouen que els Mossos no són «el cos més ben pagat, ni de lluny. Un altre cos i moltes policies locals tenen més nòmina i dret que nosaltres».