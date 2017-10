Albiol afirma que l'estat de dret «acaba posant a cadascú al seu lloc»

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha defensat que l´estat de dret "acaba posant a cadascú al seu lloc". Albiol ha reaccionat així a través de les xarxes socials a la decisió de la jutgessa de decretar presó sense fiança per als presidents de l´Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d´Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La jutgessa Carmen Lamela ha decretat la presó incondicional comunicada per als dos presidents, acusats d´un presumpte delicte de sedició per les mobilitzacions del passat 20 de setembre.