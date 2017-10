ANC i Òmnium asseguren que l'empresonament de Sànchez i Cuixart respon a "motius polítics"

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el secretari de la junta d'Òmnium, Jordi Bosch, han assegurat a les portes de l'Audiència Nacional que l'empresonament dels líders de les dues entitats respon a "motius polítics". "No ens podíem imaginar que al segle XXI s'empresoni algú per motius polítics, són detencions injustificables que demostren que la democràcia espanyola està malalta", ha criticat Bosch. Per la seva banda, el vicepresident de l'ANC ha afirmat que "està en risc el dret de reunió i de llibertat d'expressió". Les dues entitats han fet una crida a seguir amb les mobilitzacions liderades per les dues entitats des del 2010 i han defensat que sempre han estat "cíviques i pacífiques". Per la seva banda, els advocats de Sànchez i Cuixart han assegurat que la decisió judicial ha estat "precipitada i poc justificada", prenent de base els informes de la Guàrdia Civil i sense donar-los temps per presentar proves suficients.

Els portaveus de les dues entitats han assegurat que faran costat als seus presidents i han fet una crida a la societat a mantenir les mobilitzacions com fins ara, destacant que sempre han estat "pacífiques i cíviques". Les dues entitats han convocat concentracions per dimarts al migdia davant de tots els centres de treball i a les set del vespre davant de les seus de les subdelegacions del govern espanyol i els ajuntaments catalans.

Després de conèixer la decisió de la jutgessa, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro (nomenat aquest cap de setmana) ha afirmat que és una decisió "política" i ha assegurat que el moment és "molt greu i que portarà repercussions polítiques importants". "El procés judicial ha estat en tot moment contaminat per decisions polítiques", ha denunciat Alcoberro, que lamenta que estan "en risc" el dret d'expressió i reunió. A més, s'ha compromès a "continuar el procés obert i mantenir la tasca encomanada".

Per la seva banda, el secretari de la junta d'Òmnium, Jordi Bosch, ha assegurat que no es pensaven que s'arribaria a aquesta situació "en una democràcia del segle XXI". "Això és un judici polític", ha afirmat Bosch, que recorda que l'entitat es va crear durant el franquisme i que fa més de 50 anys que defensa la llengua i la cultura. Ha fet també una crida a seguir amb les mobilitzacions i a fer-ho "amb calma".

Reaccions dels advocats

L'advocada d'Òmnium Cultural, Marina Roig, ha criticat que la decisió de la jutgessa es prengui "bàsicament en el relat dels atestats de la Guàrdia Civil" i ha lamentat no haver tingut temps per preparar la defensa ja que, per exemple, aquest mateix dilluns se'ls ha confirmat que podien accedir al DVD que incorporava l'atestat de la Guàrdia Civil. "Creiem que la decisió de l'Audiència Nacional és precipitada", ha dit Roig, que ha avançat que es posaran d'immediat a preparar els recursos per aconseguir treure de la presó Sànchez i Cuixart.

També s'ha manifestat en aquest sentit l'advocat de l'ANC, Jordi Pina, que ha qualificat de "greu error" la petició de la fiscalia, que ha estat atesa per la jutgessa. "La presó incondicional s'ha de demanar en casos comptats", ha criticat. A més, afirma que el delicte de sedició no està ben argumentat i apunta que la tasca de la comitiva judicial el dia 20 de setembre "es va acabar fent".

"Sembla que no han entès que darrera dels presidents actuals de les entitats en poden venir d'altres, no han entès que ens manifestem pacíficament", ha valorat. També ha dit que tots dos feia dies que s'esperaven que podrien acabar a la presó i ha dit que aniran a Soto del Real "amb el cap ben alt". També ha llençat un missatge a les seves famílies: "Els seus pares no són delinqüents", ha manifestat.