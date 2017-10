Arresten a Cornellà l'home que va matar la seva parella a Rubí

La Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat va detenir ahir el presumpte autor del crim per violència masclista que aquest dissabte va matar la seva parella en un domicili de Rubí. Poc abans de les onze del matí, la Guàrdia Urbana de Cornellà va rebre un avís de que un home estava disparant trets amb una escopeta de caça al carrer, causant diversos danys en vehicles. Després de comprovar que hi havia una ordre de detenció sobre aquest home, la Guàrdia Urbana el va detenir i va donar-ne trasllat als Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord, que al seu torn el van arrestar com a presumpte autor del crim de Rubí. L'home hauria matat la seva parella, de 66 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Rubí, aquest dissabte a la tarda després d'una discussió, i posteriorment va fugir.