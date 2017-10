Arriba la jornada més decisiva

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afronta avui el segon dia clau en només una setmana, ja que és la jornada en la qual s'esgota el termini que li va donar el cap del Govern central, Mariano Rajoy, perquè aclareixi si dimarts passat va declarar la independència de Catalunya. Puigdemont va participar ahir en l'homenatge a Lluís Companys en el 77è aniversari de la seva mort, un acte en el el qual no va aclarir quina serà la seva resposta. En aquest context, cada vegada són més les veus entre el PDeCAT que advoquen per la convocatòria d'eleccions.



El pronòstic

De Gispert considera que s'ha de deixar a Puigdemont «la llibertat que necessita com a president per poder decidir», però va assegurar que «pel que hem vist aquests dies no està disposat a respondre sí o no, sinó que segurament contestarà allò que ja va dir al Parlament: que assumia el vot de més de 2 milions de persones, que assumia la declaració d'independència, però que es retirava un pas per deixar lloc al diàleg».

La diputada de la CUP al Parlament Gabriela Serra va assegurar que «no sabem com acabarà Puigdemont, però podem assegurar que si ha d'acabar com Companys primer n'hi haurà molts més, no estarà sol». «No tindrem novament un president amb els peus nus a terra, amb els ulls oberts dient visca Catalunya davant d'un mur d'afusellament».