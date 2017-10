Assassinada una periodista a Malta amb un cotxe bomba

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia ha mort aquest dilluns a prop del poble de Bidnija, al nord de l'illa, a causa de l'explosió d'una bomba adossada col·locada en el seu vehicle, segons ha informat la Policia.

Caruana Galizia, de 53 anys, tenia un famós bloc en el qual denunciava de forma implacable casos de corrupció de polítics de Malta de primer nivell. Fa dues setmanes, la periodista va presentar una denúncia davant la Policia per una sèrie d'amenaces que estava rebent, segons ha informat la televisió maltesa.

En les últimes publicacions que va realitzar Caruana Galizia al seu bloc assenyalava directament a diversos polítics de l'oposició. "En aquests moments, hi ha pocavergonyes allà on miris. La situació és desesperant", va escriure per última vegada.

El primer ministre de Malta, Joseph Muscat, ha qualificat aquest fet com "un bàrbar atac contra la llibertat de premsa". A principis d'aquest any, Caruana Galizia va acusar Muscat per la seva suposada manca d'eficiència en el lloc i va denunciar comptes bancaris de la seva dona en paradisos fiscals.

"No descansaré fins que no vegi que s'ha fet justícia en aquest cas. El nostre país mereix justícia", ha assegurat Muscat en una declaració televisada, alhora que ha fet una crida a la unitat nacional.