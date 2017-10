Cau la venda d'entrades d'espectacles musicals i teatrals a Catalunya

La venda d'entrades d'espectacles musicals i teatrals ha caigut a Catalunya com a conseqüència de la incertesa política, que en alguns casos han constatat reduccions de fins al 70%. Aquest és el cas del festival Temporada Alta de Girona, que després de les detencions d'alts càrrecs i tècnics del Govern català a diferents seus de la Generalitat el 20 de setembre va experimentar una baixada de la venda anticipada del 70%. No obstant això, altres teatres han mantingut les xifres d'ocupació habituals, com és el cas del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i de la sala Hiroshima.

En vista d'aquestes xifres, el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha fet una crida als espectadors perquè vagin al teatre «especialment en aquests moments difícils», perquè el teatre, com la cultura en general, és una eina que permet «tenir una mirada més completa» i «reflexionar millor sobre el que ens passa». En la mateixa línia, el director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Xavier Albertí, ha defensat el teatre com el lloc ideal per «escapar del soroll» i «trobar un espai que convida a la reflexió i a construir les nostres pròpies opinions sobre el que ens envolta».

El sector musical també ha constatat els efectes de l'1-O i, segons la promotora Concert Studio, «està tot aturat des de finals de setembre». De la seva banda, la promotora de concerts Live Nation està preocupada pels efectes adversos per al sector cultural derivats de la tensió política, ja que «la gent no compra entrades». «Els efectes de situació política es veuen clarament en els espectacles que estem promocionant simultàniament a Barcelona i a Madrid perquè, mentre a Madrid les entrades es venen bé, a Barcelona el ritme de compra és de la meitat». Aquest és el cas de l'espectacle musical creat a partir de la sèrie Juego de tronos i del concert de l'exmembre de Pink Floyd Roger Waters, els dos llocs a la venda després de l'1-O i que s'estan venent bé a Madrid i malament a Barcelona.

En l'àmbit del cinema, el procés sobiranista no ha afectat esdeveniments multitudinaris com el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que ha augmentat aquest any el nombre d'entrades venudes i que no ha vist alterada la seva programació amb l'única excepció de la cancel·lació de la visita dels nens actors de la sèrie Stranger Things.

Al Museu Picasso, un dels més visitats de Catalunya, no han notat un descens d'assistència de públic, encara que sí alguna anul·lació en les reserves en línia.