Els conservadors guanyen les eleccions legislatives a Àustria

Àustria mira cap a la dreta. El jove conservador Sebastian Kurz, fins ara ministre d'Exteriors, es va imposar en le eleccions legislatives d'ahir. La seva victòria pot ser que necessiti els ultranacionalistes per formar govern, com a soci clau per establir qualsevol majoria. El Partit Popular (ÖVP) de Kurz, actual ministre d'Exteriors i de només 31 anys, va aconseguir el 31,7% dels vots, segons el recompte al 97,7% de l'escrutini, així com una estimació per al vot per correu, en unes eleccions que van registrar una participació del 79,4%. Darrere hi ha el Partit Socialdemòcrata (SPÖ) del canceller federal, Christian Kern, amb el 26,9%, i en tercer lloc hi ha l'ultranacionalista Partit Liberal (FPÖ) amb el 26,0%.

Mentre que els conservadors van augmentar els seus vots de gairebé 8 punts percentuals i els ultranacionalistes 5,5 punts respecte de les eleccions del 2013, els socialdemòcrates es mantenen amb els mateixos suports que fa quatre anys. Els grans perdedors van ser els opositors Verds ecologistes, que van perdre més de 8,5 punts percentuals per quedar en el 3,9% dels vots, insuficient per entrar al proper Parlament. Aquest daltabaix s'ha produït gairebé un any després que l'exlíder dels Verds Alexander Van der Bellen aconseguís la presidència austríaca davant de l'ultranacionalista Norbert Hofer. Van der Bellen va avançar que donarà l'en-càrrec de formar Govern a Kurz.

Tots els analistes coincideixen que el seu soci més probable de coalició seran els ultranacionalistes de l'FPÖ de Heinz-Christian Strache, coneguts per les seves posicions euroescèptiques i contra la migració. «Aquest resultat és un clar mandat per canviar Àustria», va dir Kurz, que es va mostrar «molt feliç» per un resultat que ja avançaven les enquestes des de fa mesos. «Si rebem un encàrrec per formar govern parlaré amb tots», va dir el líder democristià, que pot convertir-se en el cap de Govern més jove d'Europa.

Des que Kurz va aconseguir les regnes de l'ÖVP al maig passat, va desplaçar la ultradreta en les preferències dels votants amb un programa que endureix les polítiques migratòries, retalla ajudes per a sol·licitants d'asil i reforça les mesures d'integració. El jove polític, conegut pels vestits ajustats i el cabell engominat pentinat cap enrere, va pescar així en el calador de vots de la ultradreta.

Kurz ha aconseguit convertir-se en el candidat que encarna el «canvi» per a una gran part de l'electorat malgrat que el seu partit porta 31 anys en el poder. «Un 60 per cent de l'electorat ha votat el programa polític de l'FPÖ», va assenyalar Strache, qui va tornar a acusar Kurz de «robar-li» les seves idees i, d'altra banda, va destacar les coincidències ideològiques de totes dues formacions. Els ultranacionalistes es van quedar a prop del seu millor resultat aconseguit per Jörg Haider el 1999 amb el 26,9%.