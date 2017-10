Cop a Merkel amb la victòria dels socialdemòcrates als comicis a la Baixa Saxònia

El Partit Socialdemòcrata (SPD) alemany de Martin Schulz va aconseguir trencar la seva ratxa de derrotes electorals en imposar-se en els comicis regionals de Baixa Saxònia (centre), tres setmanes després de les eleccions generals que van donar la victòria al bloc conservador de la cancellera Angela Merkel.

Per primera vegada des de 1998, l'SPD es va convertir en primera força en aquest Land (estat federat), de 6,1 milions d'electors i identificat amb les grans fires industrials, en obtenir el 37,1% dels vots, segons les projeccions de la televisió alemanya ZDF. La Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel va quedar en segon lloc, amb un 34,3%, un cop per a la cancellera davant l'inici aquesta setmana dels contactes formals per a la formació del seu pròxim Govern.

La ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) va mostrar per primera vegada símptomes de debilitament, ja que va aconseguir un resultat modest, el 6%.

Aquest percentatge contrasta amb el 12,6 % que va obtenir a les generals del 24 de setembre i que va convertir aquesta formació, fundada el 2013, en la primera del seu espectre amb escons al Bundestag des dels anys 50.

Amb els resultats encara provisionals, l'SPD de la Baixa Saxònia no podrà reeditar la seva coalició amb els Verds, que es van quedar en el 8,5 %, el que segurament farà que s'hagi de buscar un tripartit amb el Partit Liberal (FDP), que va obtenir el 7,5 %.