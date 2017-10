Cuixart: «Ens han dit tants cops que no podíem que ara ja sabem que ho podem tot»

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han demanat "unitat", "serenitat", "confiança" i "coratge" després que la jutgessa hagi decretat presó sense fiança per a ells aquest dilluns al vespre. En dos vídeos que s'han difós a través de les xarxes socials –estan publicats a través dels comptes de Cuixart i de l'Assemblea a Twitter-, els dirigents de les entitats sobiranistes lamenten que se'ls hagi "privat de llibertat". Sànchez avisa que la decisió "no respon a cap principi de justícia": "És un acte per intentar atemorir-nos, castigar-nos per haver defensat la llibertat i haver sortit al carrer pacíficament; [...] No podran doblegar-nos si ens mantenim forts", assegura el líder de l'Asemblea. "Ens havien dit que no podríem votar i ho hem fet; ara ens diran que no podem crear aquest nou estat", ha apuntat Cuixat al seu torn en una crida també a "seguir treballant de manera organitzada".





??@jcuixart: "Més serenor, confiança i coratge que mai. Ens han dit tants cops que no podíem que ara ja sabem que ho podem tot" pic.twitter.com/54EUbL7qBT — Jordi Cuixart (@jcuixart) 16 d´octubre de 2017