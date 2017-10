Dues persones moren en una tarda de caos amb trenta focs a Galícia

Dues perones que anaven en una furgoneta i que van quedar encerclades en un dels incendis van morir ahir al vespre. És la nota més tràgica d'una situació descontrolada amb més de trenta incendis forestals a Galícia. D'aquests, anit n'hi havia disset d'actius, amb una situació de risc real per a la població en onze punts repartits entre les províncies de Lugo, Ourense i Pontevedra. Unes 350 brigades, 220 motobombes, quaranta pales i una vintena de mitjans aeris de la Xunta i del ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient treballen des de primera hora d'ahir a la comunitat gallega per combatre els incendis que han arrasat més de 4.000 hectàrees en 146 nous focus des de divendres. La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha desplegat tres centenars de militars al territori i en podria portar fins a mig miler.

Segueixen actius disset incendismentre que n'hi ha tres més d'estabilitzats i deu més de controlats després de l'extinció de quatre. Entre els actius n'hi ha onze en situació 2, de risc real per als nuclis poblats, fet que augmenta el perill en aquestes àrees.

L'únic foc actiu a la província de la Corunya és a Boiro, a la par-ròquia de Cures, on la situació 2 es va desactivar a primera hora. Lugo té en alerta per risc per a la població el foc de Donís, a Cervantes, en plena reserva de la biosfera d'Os Ancares, on els veïns temen perdre els seus habitatges i ahir van passar moments «envoltats» per les flames.

També estan actius els incendis de Samos, parròquia de Renche; Friol, a Xia; Triacastela, par-ròquia homònima; i Antas de Ulla, a Areas. A Ourense viuen la situació 2 un incendi a San Cristovo de Cea, a Oseira, per proximitat a Pieles; un altre a Baños de Molgas, a Betán, per proximitat a Nevoeiro; i un tercer a Chandrexa de Queixa, a Chaveán, per proximitat a Vilamaior.