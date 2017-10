Espanya és escollida per un lloc en el Consell de Drets Humans de l'ONU

Espanya ha estat elegida avui membre del Consell de Drets Humans de Nacions Unides per al període 2018-2020. La candidatura espanyola, que arribava sense oposició, ha obtingut el vot favorable de 180 dels 193 membres de l'Assemblea General de l'ONU.

Al costat d'Espanya, Austràlia ocuparà l'altra plaça disponible dins del grup regional d' "Europa occidental i altres països" després d'obtenir 176 suports.

Originalment es preveia una elecció competida, ja que França aspirava també a ingressar en el Consell de Drets Humans, però el passat mes de juliol París va decidir posposar la seva candidatura.

Així, Espanya i Austràlia únicament necessitaven obtenir el suport d'una majoria dels membres de Nacions Unides per a resultar elegits.

Els dos països reemplaçaran el proper 1 de gener a Portugal i Holanda, que acaben els seus mandats en la institució amb seu a Ginebra.

Espanya va ser membre del Consell de Drets Humans en el període 2011-2013 i va basar la seva actual candidatura en quatre eixos: dignitat, universalitat, cooperació i eficàcia.

El Consell està integrat per 47 països que compleixen mandats de tres anys i els seients es reparteixen en grups regionals.

A més d'Espanya i Austràlia, avui han estat elegits tretze països més: Senegal, Angola, Nigèria, la República Democràtica del Congo, Nepal, Qatar, Pakistan, Afganistan, Eslovàquia, Ucraïna, Xile, Mèxic i Perú.

L'òrgan es va crear el 2006 per substituir la Comissió de Drets Humans, suprimida després de 60 anys de treballs per la crisi de legitimitat en la qual havia caigut per decisions vistes com parcials, polititzades i desequilibrades.

El Consell, per la seva banda, també ha rebut nombroses crítiques, entre altres coses per tenir entre els seus membres a països acusats de greus violacions dels drets humans.