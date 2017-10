Exconsellers d'Ensenyament defensen el model d'escola catalana i demanen «respecte»

Els exconsellers d'Ensenyament de la Generalitat Meritxell Ruiz i Ernest Maragall van defensar ahir el model d'escola catalana, i van demanar respecte cap als docents i que no es «menteixi» sobre l'educació a Catalunya.

Ho van dir després dels retrets que ha rebut l'ensenyament a Catalunya els últims dies, com els del president del PP català, Xavier Garcia Albiol, que ha assegurat que «en comptes d'ensenyar als nens, se'ls educa per odiar Espanya».

L'exconsellera Ruiz li va demanar, en una sèrie de tuits recollits per Europa Press, que «en comptes de difamar, respecti els docents i es passegi una mica per les escoles i instituts: veurà cultura, acolliment, respecte». Va demanar també que es respecti a les famílies que, arribades de fora de Catalunya, «van confiar en l'escola catalana com a ascensor social pels seus fills».

Per la seva part, l'exconseller Ernest Maragall va acusar Albiol i el ministre Alfonso Dastis de «mentir i calumniar» sobre l'educació catalana. «Tot val, van a l'assalt de les institucions centrals de Catalunya», va assegurar el que va ser conseller durant l'etapa de José Montilla.

També la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya va manifestar el seu rebuig a declaracions que assenyalen que «a les escoles catalanes».