La Fiscalia demana presó sense fiança per a Jordi Cuixart

El fiscal portaveu de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha demanat presó incondicional i sense fiança per al president d'Òmnium Cultural,, Jordi Cuixart, investigat per sedició per les concentracions del passat 20 de setembre. El líder de l'entitat sobiranista no ha declarat davant la jutgessa Carmen Lamela. Aquesta és la mateixa estratègia de defensa que ja va emprar el 6 d'octubre. La jutgessa ha de resoldre ara si atén la petició de la fiscalia i envia a la presó a Cuixart sense cap tipus de fiança o si es decanta per unes mesures cautelars més lleus, com ha fet en els casos del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la intendent del cos Teresa Laplana. La jutgessa també ha demanat presó incondicional per al líder de l'ANC, Jordi Sànchez.