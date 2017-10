Forn afirma que no ha parlat amb Zoido després de l'1-O per «les barbaritats que estan dient des de l'altra banda»

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha explicat aquest dilluns que després de l'1 d´octubre no ha parlat amb el seu homòleg del govern espanyol, Juan Ignacio Zoido. "Quan el ministre diu que l'actuació de la policia ha estat exemplar, veus que hi ha poc marge per parlar. Sóc una persona dialogant, però quan sents les barbaritats que estan dient de l'altra banda, francament a mi també em costa", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Forn ha defensat una vegada més el dispositiu dels Mossos d'Esquadra del 20 de setembre a la conselleria d'Economia durant el registre de la Guàrdia Civil, pel qual el major, Josep Lluís Trapero, declara aquest dilluns per segona vegada a l'Audiència Nacional, investigat per un presumpte delicte de sedició: "Si es mira des d'un punt de vista tècnic i de com ha de ser una actuació policial del segle XXI, s'entendrà perfectament que el cos de Mossos actués d'aquesta manera".