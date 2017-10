El Govern espanyol no considera vàlida la resposta de Puigdemont

El Govern central no considera vàlida, per falta de claredat, la resposta per carta que el president català, Carles Puigdemont, ha donat a la seva pregunta de si va declarar la independència dimarts passat, segons ha explicat el ministre de Justícia, Rafael Catalá, aquest matí.

En declaracions durant la celebració d'un acte de ministres iberoamericans de Justícia, Catalá ha recordat que, a més de preguntar-li si havia declarat la independència, el president Mariano Rajoy li va donar un segon termini, fins dijous, perquè expliqués les mesures que adoptarà per recuperar el compliment de les seves obligacions.

"És una mica d'hora. El president del Govern va requerir al president Puigdemont perquè confirmés si s'havia produït una declaració d'independència i perquè expliqués les mesures que adoptaria per reprendre el compliment constitucional i de les seves obligacions", ha dit Catalá.

"La carta que hem conegut fa uns minuts sembla que no va en aquesta direcció i per tant no respon al que se li ha sol·licitat", ha afegit, abans d'indicar: "La pregunta era clara i sembla que la resposta no ho és tant".

Per tant, el primer termini, donat fins a aquest matí, ja s'ha complert de manera insatisfactòria, segons es dedueix de les seves paraules. No obstant això, i quant a la segona qüestió que li va transmetre l'Executiu central a la Generalitat, que "es refereix a les mesures que adoptarà per al compliment de les seves obligacions", se li donava, ha recordat, un segon termini per a la refeta, fins dijous que ve.

Davant la insistència dels periodistes, ha tornat a recordar: "El requeriment del Govern fixava dos terminis", un que ja s'ha complert i un altre "per dijous en funció de la primera resposta" si, com ha passat, "no fos prou clara sobre que no s'havia produït una declaració d'independència".

"Estem pendents de tota manera de l'anàlisi i de les decisions que es puguin adoptar" tenint en compte aquest "segon termini perquè expliqués les mesures que adoptar cap a recobrar el compliment de les seves obligacions", ha afegit.

"Ho estudiarem i tindran la resposta del Govern les pròximes hores", ha explicat.

Catalá ha fet aquestes declaracions abans d'inaugurar l'acte commemoratiu del 25è Aniversari del Tractat de Madrid, organitzat per la Conferència del Consell de Ministres de Justícia dels Països Llatinoamericans.

Avui a les 10 hores vencia el termini que li va donar el Govern central a Puigdemont perquè respongués al seu requeriment sobre si el passat dia 10 va declarar la independència en la seva compareixença al Parlament.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respost avui per carta al president del Govern, Mariano Rajoy, demanant-li un marge de "dos mesos" per dialogar i proposant concretar "com més aviat millor" una reunió per explorar acords, sense aclarir si ha declarat la independència de Catalunya.