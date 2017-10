El govern espanyol: "No valorem resolucions judicials"

El govern espanyol evita comentar l'empresonament del presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, argumentant que no valora resolucions judicials. Així ho han assegurat fonts de la Moncloa a l'ACN. La jutgessa Carmen Lamela ha decretat presó incondicional per als dos líders de les entitats sobiranistes per un presumpte delicte de sedició per organitzar les protestes del passat 20 i 21 de setembre, després de la detenció de diverses alts càrrecs i treballadors de la Generalitat per als preparatius de l'1-O. D'aquesta manera, la jutgessa ha atès la petició de la Fiscalia.