El govern exigeix claredat a Puigdemont i deixa en suspens fins dijous l'article 155

La vicepresidenta del govern central Soraya Sáenz de Santamaría ha rebutjat la carta enviada aquest matí pel president de la Generalitat Carles Puigdemont a la Moncloa tot considerant que el text no ofereix la claredat que se n'esperava. 'No era gaire difícil, només havia de dir sí o no i no ho ha fet', ha etzibat la dirigent popular.

Sáenz de Santamaría ha atacat el President acusant-lo de 'radical' i ha repetit el termini de dijous al matí com a data límit perquè Puigdemont ofereixi una resposta clara abans d'aplicar l'article 155 de la constitució espanyola.

Al mateix temps, la vicepresidenta ha reiterat que l'oferta de diàleg del líder català només es pot dur a la pràctica dins el marc del Congrés dels Diputats i dins els límits que marca el text constitucional.