El Govern preveu atreure empreses amb incentius i millores fiscals

Segons un document elaborat pel departament d'Economia, una Catalunya independent tindrà un marc fiscal més favorable per a l'economia productiva. Entre algunes de les mesures destaquen els incentius fiscals per atraure empreses, la millora del tracte fiscal de les pimes i la reforma de l'impost de societats.

A l'informe el Govern ha calculat que la hisenda d'una possible república catalana ingressaria 24.000 milions d'euros més per la recaptació dels impostos estatals que es paguen a Catalunya (IRPF, Impost de Societats, IVA, etc.). A més, ha previst que si el mercat energètic català deixés de dependre de l'espanyol podria abaixar els preus de l'energia tant per als consumidors domèstics com per a les pimes, ja que deixaria «d'estar condicionada per l'oligopoli que domina el mercat espanyol i del cost d'amortització de les grans inversions sobredimensionades». D'altra banda, també es preveu la creació d'un Mercat Alternatiu Borsari (MAB) que ajudi les pimes a diversificar el seu finançament.



Una oportunitat

Segons el document, la independència és una «oportunitat per millorar a mitjà termini les condicions de mercat entre les quals s'han mogut les empreses fins a dia d'avui».

En aquest sentit, es creu que una Catalunya independent tindria un marc fiscal més favorable a l'economia productiva, que hauria de permetre «l'estímul de noves inversions, la creació d'ocupació i la dinamització del dens teixit de microempreses i pimes sobre les quals pivota una bona part del PIB de Catalunya».

Pel que fa a l'electricitat, el Govern també preveu una millora en la regulació del mercat elèctric, ja que actualment el mercat català està regulat a l'espanyol i a la seva legislació. Com a conseqüència d'aquesta situació, el document assegura que els preus de l'energia són «sensiblement superiors» als dels països de l'entorn. De fet, els usuaris domèstics paguen actualment «un preu el 10% més car que el preu mitjà dels usuaris domèstics de la resta de la UE-28», mentre que les petites i mitjanes indústries paguen per l'electricitat un preu «el 44% més car que la resta de la UE».

Finalment, pel que fa a la creació d'un Mercat Alternatiu Borsari (MAB), el Govern considera que ajudarà les pimes a diversificar el seu finançament. L'executiu català critica que el MAB espanyol té una «reduïda liquiditat» i unes condicions d'accés «enfocades a grans empreses».