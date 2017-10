El Govern veu la presó a Cuixart i Sànchez com una "venjança" per l'1-O

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha afirmat que l'empresonat dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i Òmnium, Jordi Cuixart, és una "venjança" de l'Estat per l'1-O i ha demanat no caure en la "provocació". En declaracions a TV3, Turull ha dit que aquesta decisió és una "vergonya democràtica" i ha afirmat que el món "ha de veure com se les gasta el govern espanyol" i adonar-se que qui "dinamita" els ponts de diàleg és l'Estat. De fet, ha valorat que aquesta resposta de "més repressió" arriba just el dia que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, responia el requeriment del govern espanyol amb diàleg. Turull ha dit que aquesta decisió dona "cada dia més motius" sobre el mandat de l'1-O i de caure a la comunitat internacional, però ha afirmat que el que no faran és "caure en provocacions".