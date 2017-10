Presó sense fiança per a Sànchez i Cuixart

La jutgessa Carmen Lamela ha decretat presó incondicional comunicada per als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, acusats d'un presumpte delicte de sedició.

D'aquesta manera, atén la petició de la Fiscalia. Durant la seva declaració, Sànchez només ha respost a les preguntes del seu advocat, mentre que Cuixart s'ha acollit al seu dret de no declarar. D'aquesta manera, han seguit la mateixa estratègia que en la primera declaració davant de Lamela, el 6 d'octubre. Ja en la interlocutòria en què ha deixat lliure amb mesures cautelars al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la jutgessa ha apuntat a Sànchez i Cuixart com els promotors de les protestes del 20 i 21 de setembre.

Just després de la seva declaració, Sànchez havia mostrat el seu compte de Twitter el seu convenciment de quedar lliure: "Malgrat que la Fiscalia demana presó incondicional, el meu convenciment és que, si la Justícia actua, avui dormiré amb la meva gent".

En la interlocutòria en què ha decidit deixar lliures amb mesures cautelars Trapero i la intendent Teresa Laplana, la jutgessa recorda que les concentracions van ser promogudes per "diferents associacions sobiranistes", però situa com les "més destacades" l'ANC i Òmnium. Lamela afegeix que es va fer una crida per a la "protecció" de governants i institucions, en alguns casos "per aturar la Guàrdia Civil".

La jutgessa descriu fets d'aquell dia, com ara que alguns dels concentrats "van punxar rodes i van destrossar diversos cotxes patrulla", altres van impedir els agents i integrants de la comitiva judicial abandonar els edificis que s'estaven escorcollant, i altres "es van asseure sobre l'asfalt davant de cotxes i furgonetes de la Guàrdia Civil per impedir la seva mobilitat". També afegeix que altres concentrats fvan "empentar als agents i bloquejar la sortida d'un vehicle de la Guàrdia Civil".

Segons la jutgessa, Sànchez i Cuixart "es van erigir com a interlocutors de la concentració, afirmant que podien moure als membres de la concentració per als seus fins, intentant negociar durant almenys cinc vegades amb les forces de seguretat", però "plantejant diferents opcions que els convenien exclusivament per a les seves finalitat polítiques". "Però mai van acceptar aquelles opcions que els especialistes de seguretat ciutadana proposaven per evitar o disminuir riscos", afegeix, i "aquest control mai el van utilitzar per desconvocar o diluir una concentració que havien convocat i que estava coaccionant i impedint als agents investigadors complir les ordres del jutge".

En la interlocutòria, la jutgessa recull declaracions de Sànchez d'aquelles jornades com ara "que ningú se'n vagi a casa, serà una nit llarga i intensa", o que tan ell com Cuixart van fer una crida a "la mobilització permanent" pujats a dalt d'un cotxe de la Guàrdia Civil.