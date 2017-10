L'ANC i Òmnium convoquen una aturada a les 12h i una concentració a les 19h davant les delegacions del govern espanyol

L'ANC i Òmnium han convocat per demà dimarts una aturada de protesta davant els centres de treball a les 12 hores del migdia i una concentració silenciosa a les 19 hores davant les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona de forma "pacífica i democràtica". A més, les dues entitats també han cridat els ciutadans a fer una cassolada a les 22 hores d'aquest dilluns. Són els primers actes de protesta després que la jutge hagi decidit decretar presó sense fiança per als líders de l'ANC, Jordi Sánchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, per un presumpte delicte de sedició com a promotors de les protestes del 20 i 21 de setembre. Tots dos a través de vídeos publicats als seus comptes de Twitter han demanat als ciutadans que responguin al seu empresonament amb "serenitat, unitat i confiança".