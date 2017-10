Els morts per un atemptat amb camions bomba a la capital de Somàlia s'eleven a 215

Somàlia va patir el pitjor atemptat de la seva història després que presumptes terroristes d'Al-Shabab detonessin camions bomba contra un hotel i un mercat de la capital, Mogadiscio,i provoquessin la mort d'almenys 215 persones i en ferissin més de 350, segons l'últim balanç ofert ahir per fonts sanitàries.

Segons els mitjans locals, que parlen d'una xifra encara més gran de morts –230–, la gran majoria de les víctimes en l'atac de dissabte eren civils, principalment venedors ambulants que comerciaven en un dels carrers més transitats de la ciutat.

Els hospitals de la ciutat estaven totalment desbordats davant la massiva arribada de ferits, pels quals no disposen de suficients medicaments ni sang per realitzar transfusions, de manera que el president de Somàlia, Mohamed Abdullahi Mohamed, va fer una crida urgent a la població perquè donés sang.

Aquesta situació pot provocar que en les pròximes hores el nombre de morts continuï augmentant, va confirmar a Efe el comandant de la policia de Mogadiscio, Mahad Abdi Gooye.

Moltes de les víctimes van morir calcinades, fet que està dificultant greument les tasques d'identificació, va explicar a Efe el doctor Mohammad Abshir, de l'hospital de Madina.

La primera explosió es va produir al costat de l'hotel Safari, situat a la coneguda com a intersecció K5, una de les zones més populars de la capital i seu d'oficines governamentals, hotels i restaurants.

El segon atac, amb idèntic modus operandi, es va dur a terme al costat d'un concorregut mercat situat vora de l'antiga seu de l'aerolínia nacional Somàlia Airlines, al districte de Wadajir. El Govern, que va decretar tres dies de dol i manté reunions d'emergència per aprovar noves mesures de seguretat, va desplegar tropes per ajudar els serveis d'emergència per trobar supervivents.

No obstant això, la majoria d'edificis propers als llocs on es van produir les explosions han quedat completament destruïts i es tem que hi hagi un alt nombre de cadàvers sota les runes, ja que molts habitants de la ciutat segueixen buscant els seus éssers estimats després de l'atac.

«Vaig perdre els meus tres germans en l'atemptat, estàvem a la nostra farmàcia quan es va produir», va explicar a Efe Mohamed Abshir, que va aconseguir salvar la vida.

El servei gratuït d'ambulàncies Aamin escrivia ahir al seu compte de Twitter: «En els nostres 10 anys d'experiència (...) mai havíem vist res com això».

La missió d'assistència de l'ONU a Somàlia (UNSOM) va condemnar el «bombardeig salvatge a civils» i va oferir el seu condol als afectats, mentre que el representant de la institució al país, Michael Keating, va assegurar estar «horroritzat» pels fets. El president de la Comissió de la Unió Africana (UA), el txadià Moussa Faki Mahamat, es va sumar a la condemna i va sostenir el seu suport al Govern somali mitjançant la missió de la UA a Somàlia (AMISOM), després de demanar a la comunitat internacional un «suport robust» a les institucions del país en la seva lluita contra el ter-rorisme.

Mahamat va reclamar a l'Executiu somali que «demostrin unitat en aquest moment crític» i «superin les divisions per reconstruir una cohesió que és un requisit per aconseguir les aspiracions del poble somali d'una pau duradora, seguretat i reconciliació».

Aquestes paraules són la resposta als conflictes interns del Govern de Mohamed, que no aconsegueix establir una relació propera amb els caps de l'Exèrcit, raó per la qual el ministre de Defensa, Abirashiid Abdullahi, va dimitir el dijous passat.