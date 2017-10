Rajoy substituirà tots els membres del Govern català si aplica l'article 155

El Govern central enllesteix els últims detalls per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclareix avui que no ha declarat la independència de Catalunya o, si realment l'ha declarada, no es retracta d'aquesta decisió abans de dijous. Concretament, l'Executiu estudia dues opcions: un Govern de concentració amb polítics de tots els partits o un de gestió amb tècnics de l'Estat, segons recollia el diari El Mundo. Així, la idea és substituir tot el Govern per una superestructura per gestionar l'autonomia, que pot ser política o tècnica. En un termini de tres a sis mesos, es convocarien eleccions.

Fonts del Govern van assenyalar que esperen la resposta de Puigdemont amb el desig que «encerti» i no prolongui la incertesa en la qual consideren que ha sumit la societat catalana. En aquest sentit, van reiterar que una resposta ambigua que no deixi clar que dimarts passat no va declarar la independència comportarà que l'Executiu activi la segona fase de l'article 155 de la Constitució.

Es mantindria fins dijous la que consideren que seria «l'última oportunitat» del president català per impedir que es recorri a aquest precepte del text constitucional, ja que fins a les deu del matí d'aquest dia Puigdemont tindria temps per rectificar i tornar a la legalitat. Si no ho fes, ja no hi hauria marxa enrere i el Govern, en Consell de Ministres, hauria de decidir les mesures concretes que pretén posar en marxa.