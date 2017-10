VÍDEO | El foc porta el pànic a les carreteres de Galícia

Atrapats, impotents i amb nombroses escenes de pànic. Centenars de famílies es van veure afectades ahir a Galícia pels nombrosos talls de trànsit arran dels incendis forestals. Els accessos per autovia i autopista a Vigo des d'Orense i Baiona van estar tallats al llarg de tota la jornada, ampliant-se els diferents trams tancats segons creixia la virulència de les flames, que van obligar també a suspendre el trànsit ferroviari. Tres de les principals artèries de comunicació (VG-20, AG-57 i A-52) van patir talls per la proximitat de flames, cendra i baixa visibilitat.





#ArdeGalicia

Quien sepa quienes son que no se callen pic.twitter.com/72jLdwWAct — Eris (@Wirapuro) October 15, 2017

No soy nada de decir que estoy mal por twitter pero no puedo parar de llorar con todo lo que estoy viendo #ardeGalicia pic.twitter.com/OBlof97BkQ — Eila ?? (@EilaPoulain) October 15, 2017

Varias carreteras cortadas por los incendios en Galicia. En las imágenes, coches atrapados en el túnel de La Cañiza https://t.co/6rhdTkeGPj pic.twitter.com/kizsSjiwSI — Europa Press (@europapress) October 15, 2017

El tram ferroviari entre Salvaterra i As Neves estava tallat. Els viatgers dels Alvia van ser desviats per Santiago, mentre que els passatgers del tren hotel Vigo-Barcelona que havien de sortir de la ciutat olívica a les 17.55 ho van fer per carretera fins a Saragossa. Des d'allà, en AVE, arribarien al seu destí. Els usuaris de l'intercity Orense-Vigo i els de trens de mitja distància també circulaven per carretera.El gran caos circulatori va afectar tant als grans vials com a les carreteres locals més immediates als focus de foc. Un dels grans moment de pànic es va viure al túnel de Cañiza a mitja tarda, on molts vehicles es van quedar atrapats i van haver de donar la volta.També es van viure moments complicats a última hora de la tarda en el desallotjament d'habitatges de Coruxo, a Vigo, on tres indicatius de la Policia Nacional, veïns i efectius de Protecció Civil es van veure encerclats pel foc.També la VG-20, la circumval·lació de Vigo va patir talls de trànsit. A últimes hores de la nit els vehicles donaven la volta ja al túnel de Bouzas. L'accés al Cuvi a l'altura de Sobreira en Valladares, va haver de tancar-se al trànsit, i també la VG-20 per darrere de Navia. El trànsit també es va suspendre a l'Avinguda d'Europa a Vigo a primeres hores de la nit.L'A-52 seguia tallada ahir a la nit, així com el túnel de Cañiza pels incendis d'As Neves i Salvaterra. També es mantenia tancada l'autopista AG-57 i es recomanava molta prudència a l'hora de circular per pistes i carreteres locals properes al focus dels focs.Els vials s'obrien i tancaven a tenor dels avenços del foc. A Vigo a última hora es crtaba el trànsit a Zamáns, l'avinguda de Citroeën i la carretera de Porriño a Gondomar. EnVincios, Gondomar, pràcticament totes les carreteres i pistes estaven tancades.