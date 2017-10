Detinguda una jove de 21 anys a Palamós acusada de captar gihadistes

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimarts una dona de 21 anys acusada de dur a terme activitats d'autoradicalització, captació, reclutament i enviament de gihadistes en zones de conflicte. Segons fonts de la lluita antiterrorista, la dona –de nacionalitat espanyola i nascuda al municipi- formava part d'una xarxa d'individus afins a DAESH que havien estat detectats pels serveis d'intel·ligència internacionals fa dos anys. De fet, en la detenció ha resultat fonamental la participació de l'FBI.

Durant el període de màxima activitat de reclutament i difusió de continguts radicals, DAESH va establir una rigorosa i intensa campanya dirigida a col·lectius femenins per concretar el seu desplaçament a zones de conflicte. En el cas de la detinguda a Palamós, la noia es va radicalitzar en els darrers dos anys mitjançant l'autodidacta mitjançant el consum de propaganda jihadista i la captació d'altres dones.

En el cas de la detinguda a Palamós, el procés de radicalització es va produir de forma gradual i va sucumbir a les severes exigències del salafisme, tant en la manera de vestir com en el progressiu aïllament de la seva activitat pública de forma "alarmant". La detenció de persones amb qui se la relacionava va fer que la jove prengués noves mesures de seguretat que impedien rastrejar les seves activitats.

Segons la investigació, la dona – a qui els agents estan registrant el domicili aquest matí per recollir proves sobre la seva presumpta implicació en les activitats de grups terroristes- pertanyia a grups tancats dedicats a manipular la voluntat d'altres dones amb l'objectiu que es desplacessin a zones de conflicte. Concretament, ho feia destacant els avantatges de desplaçar-se a la regió i hi introduïen continguts violents, en què hi apareixien execucions i accions bèl·liques.

La col·laboració de l'FBI nord-americana ha resultat fonamental en les conductes delictives de la jove detinguda aquest dimarts a Palamós, segons fonts de la lluita antiterrorista. En la col·laboració entre Guàrdia Civil i l'FBI, també es va detectar l'existència d'altres individus que també van ser detinguts. En un dels casos, també es va arrestar una altra dona el novembre del 2015 a la demarcació de Barcelona, i en un altre un jove als Estats Units el juny del 2016. Ambdós mantenien una estreta relació i es va poder evitar que viatgessin a Síria.

L'operació s'ha desenvolupat per orde del Jutjat d'instrucció número 1 de Audiència Nacional i en coordinació amb la Fiscalia. D'altra banda, des que el 26 de juny del 2015 va entrar en vigor el nivell 4 de l'alerta antiterrorista, s'han detingut 206 persones relacionades amb la seva presumpta activitat jihadista