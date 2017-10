Els ferris que allotgen policies al Port allarguen la seva estada fins al 2 de novembre

Els dos ferris atracats al Port de Barcelona que acullen agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya des de dies abans del referèndum de l'1 d'octubre allargaran la seva estada fins almenys al 2 de novembre, segons han confirmat fonts portuàries. Els vaixells, els italians Moby Dada i Rhapsody, inicialment havien demanat ser al port fins al 5 d'octubre però han anat prorrogant la seva estada. El darrer termini expirava el dimecres 18 d'octubre però han decidit allargar el permís dues setmanes més.

El govern espanyol va atracar a mitjan setembre dos ferris al Port de Barcelona amb capacitat per allotjar prop de 3.000 persones i a Tarragona un tercer vaixell, amb capacitat per a 800 persones. L'embarcació Moby Dada pot allotjar més de 1.000 persones i el Rhapsody té capacitat per a 2.000 passatgers més. Les naus tenen consideració de vaixells d'Estat i el Port de Barcelona té l'obligació de permetre que hi atraquin.