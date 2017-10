Experts demanen a la justícia més contundència contra els piròmans

Ecologistes i experts van reclamar ahir més mitjans per posar i a la impunitat i un esforç més gran en prevenció davant l'onada d'incendis forestals, la majoria intencionats, registrats en els últims dies a Astúries, Castella i Lleó i Galícia, que ja s'han cobrat quatre víctimes.

Nicolás López, delegat de SEO/BirdLife a Astúries, va rebutjar les afirmacions que apunten que la proliferació del foc en les últimes setmanes sigui deguda només al canvi climàtic, la sequera o les condicions ambientals: «Els piròmans han aprofitat per prendre la muntanya de nit; cal posar fi a la impunitat». Per a Lourdes Hernández, de l'àrea de Boscos, incendis i Desenvolupament Rural de WWF, les fiscalies no disposen dels mitjans adequats per «poder identificar bé els culpables, detenir-los i que caigui sobre ells el pes de la llei».

I la responsable de la campa-nya de Boscos de Greenpeace, Monica Parrilla, va recordar que, tot i que el Codi Penal preveu penes de fins a 20 anys de presó, encara es produeixen cremes de rostolls sense permís ni supervisió administrativa i en condicions meteorològiques adverses. En aquest sentit, va coincidir que s'ha de donar més suport a les fiscalies de Medi Ambient en l'aclariment i persecució del delicte d'incendi forestal.

Nicolás López va assenyalar que la solució passa per «un canvi en el model de gestió forestal, un canvi en el model de desenvolupament i una política preventiva activa», perquè «un euro en prevenció és molt més important que mil euros en extinció».

En aquest sentit, va denunciar la «temporalitat brutal» en la contractació dels equips contra incendis, quan la tasca preventiva «és molt més important que l'extinció i es fa tot l'any».

Segons la seva opinió, l'ampliació de la campanya d'estiu en la lluita contra els incendis forestals decretada pel ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (Mapama) «és una solució d'emergència però no és la solució». Divendres passat, el Mapama va prolongar la campanya amb més mitjans aeris de més capacitat, fins al doble del dispositiu habitual per a un mes d'octubre en un any regular.

Per la seva banda, la responsable de WWF va recordar a Efe que la «coctelera» dels incendis forestals té un component nou, que és el canvi climàtic, i «si se segueix abordant el problema amb polítiques obsoletes seguirem condemnats a que periòdicament la muntanya cremi».