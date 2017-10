Els incendis de Portugal ja sumen 31 víctimes mortals

Més de 30 persones han mort a causa de la nova onada d'incendis forestals que arrasa des de diumenge el nord i el centre de Portugal, on els bombers encara treballen per controlar mig centenar de focs.

Segons l'últim balanç provisional de l'Autoritat Nacional portuguesa de Protecció Civil (ANPC), almenys 31 persones han perdut la vida i 7 romanen desaparegudes, encara que no es descarta que la xifra de víctimes augmenti perquè els efectius dels serveis de socors encara no han aconseguit accedir a totes les zones afectades per les flames. De fet, alguns mitjans locals informaven anit que el nombre de morts ja ascendia a 35.

Els districtes on s'han registrat les víctimes són Coimbra, Guarda, Castelo Branco i Viseu, tots al centre del país, escenari de més de 500 focs que s'han encès des de diumenge, que han deixat també més de 50 ferits confirmats.

«Les condicions en què aquestes persones van morir hauran de ser confirmades», va explicar la portaveu de l'ANPC, Patricia Gaspar, tot i que prèviament havia avançat que algunes van ser trobades dins dels seus habitatges o a la via pública. En tot el territori continental de Portugal seguien actius ahir mig centenar d'incendis forestals, que mantenen sobre el terreny a prop de 4.000 bombers, més d'un miler de vehicles d'extinció terrestre i dos mitjans aeris.

Les Forces Armades també donen suport al combat de les flames amb més de quinze d'escamots sobre el terreny per dur a terme accions de vigilància i evacuació de víctimes.

Fonts de Protecció Civil van afirmar que «no hi ha senyals» que aquests focs puguin quedar dominats en les pròximes hores i es manté l'alerta roja a tot el país, en espera que es produeixi una millora de les condicions meteorològiques.

Les elevades temperatures, la situació de sequera prolongada i els vents forts van exercir un paper decisiu en aquesta onada d'incendis i en la ràpida propagació de les flames, segons les autoritats.

Al balanç de morts i ferits s'hi uneixen les escenes de caos viscudes a les zones afectades, amb nuclis desallotjats, habitatges reduïts a cendres, fallades en les comunicacions i carreteres i línies de ferrocarril tallades al trànsit.